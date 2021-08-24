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انتظار السيارات بالشوارع.. ننشر نموذج طلب ترخيص مزاولة نشاط السايس (مستند)

06:51 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
انتظار السيارات بالشوارع.. ننشر نموذج طلب ترخيص مزاولة نشاط السايس (مستند)

انتظار السيارات بالشوارع

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي بدأ تطبيقه تجريبيا في محافظتي القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وينشر مصراوي نص طلب ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع (أول مرة / تجديد) والذي يقدم من الشركات أو الأشخاص.

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وقال شعراوي، إن القاهرة والجيزة بدأتا في التطبيق التجريبي للقانون، وتم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة وهي: الوايلي وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات، وفي الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع هي: مكة، الثمار، الثورة، سليمان أباظة.

وقال وزير التنمية المحلية أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع يساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .


خاص| 342 جنيها رسوم ركن السيارات شهريا بشوارع القاهرة

انتظار السيارات بالشوارع ترخيص مزاولة نشاط السايس السايس محمود شعراوي التنمية المحلية

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