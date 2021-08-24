حدث في 8 ساعات| إعلان رسوم "ركن السيارات".. وإيقاف تظام صرف الخبز والسلع مؤقتًا
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أعلنت محافظة القاهرة، تسعيرة انتظار المركبات بالشوارع في الأحياء التي تطبق بها والتي تبلغ 342 جنيهًا في الشهر، كما أعلنت وزارة التموين صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، اليوم الثلاثاء، حيث سيتوقف النظام بالنسبة إلى المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين بجميع المحافظات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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