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مرصد الكهرباء: 15 ألفًا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

06:08 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
مرصد الكهرباء: 15 ألفًا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

أرشيفية

القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الثلاثاء، تبلغ 15 ألفًا و600 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس الاثنين، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 31 ألفًا و800 ميجاوات، مقابل 31 ألفًا و700 ميجاوات أمس، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 25 ألفًا و435 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

هذا المحتوى من

أحمال الكهرباء مرصد الكهرباء استهلاك الكهرباء

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