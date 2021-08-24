تصل لـ 3000 جنيه.. ننشر رسوم إصدار تراخيص انتظار السيارات بالشوارع

كتب- محمد نصار:

أثار التطبيق الجزئي لقانون انتظار المركبات في الشوارع جدلا واسعا بسبب الرسوم التي تم فرضها على المواطنين نظير ركن سياراتهم.

وبحسب بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، تم التطبيق في محافظتي القاهرة والجيزة على نحو 6 أحياء بالقاهرة وهي: الوايلي - بولاق أبوالعلا - عابدين - وسط القاهرة - غرب القاهرة - السيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات.

وفي محافظة الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع هي: مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة.

وبحسب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع، نصت المادة الثامنة من القرار على تحديد رسوم إصدار الترخيص للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد، والذي يكون مدته 3 سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي:

1- المدن والأحياء: الترخيص من مركبة حتى 20 مركبة 1000 جنيه، والترخيص من 21 مركبة فأكثر تكون الرسوم 2000 جنيه.

2- عواصم المحافظات والمدن الجديدة: من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

3- الأماكن المتميزة: من مركبة حتى 20 مركبة 2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.