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وزير الرياضة لـ"ملتقى لوجوس": لدينا خطط مستقبلية للاهتمام بالشباب

05:48 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
وزير الرياضة لـ"ملتقى لوجوس": لدينا خطط مستقبلية للاهتمام بالشباب

ملتقى لوجوس

كتب مينا غالي

ضم برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة الصباحية اليوم، فقرات عديدة، كان أبرزها لقاء للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

وقال الوزير إن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة المصرية وأن هناك العديد من الخطط والرؤي الحالية والمستقبلية التي تم وضعها من قبل الدولة المصرية وبتوجيه خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانًا منه بأهمية الشباب واستغلال طاقاته التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

وجاء اللقاء ضمن عدة مقابلات يتضمنها برنامج الملتقى بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

ملتقى لوجوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وزير الرياضة أشرف صبحي دير القديس الأنبا بيشوي

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