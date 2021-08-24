وزير الرياضة لـ"ملتقى لوجوس": لدينا خطط مستقبلية للاهتمام بالشباب

كتب مينا غالي

ضم برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة الصباحية اليوم، فقرات عديدة، كان أبرزها لقاء للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

وقال الوزير إن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة المصرية وأن هناك العديد من الخطط والرؤي الحالية والمستقبلية التي تم وضعها من قبل الدولة المصرية وبتوجيه خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانًا منه بأهمية الشباب واستغلال طاقاته التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

وجاء اللقاء ضمن عدة مقابلات يتضمنها برنامج الملتقى بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.