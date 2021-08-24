برلماني: مصر بقيادة السيسي تعي جيدًا خطورة وأهمية الوعي على الشعوب والدول

كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن الوعي المجتمعي بمفهومه الشامل قضية في غاية الأهمية؛ لا تقل عن أهمية الأمن القومي.

ولفت قريطم إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعي جيدًا خطورة وأهمية الوعي على الشعوب والدول، لمواجهة الأفكار المتطرفة والفوضى التي تنتج عنها زعزعة الدول وعدم استقرار أمنها، وبالتالي تتعرض إلى أعمال إرهابية وغيرها، فيأتي دور الدول الواعية من أجل الحفاظ على أمنها القومي.

وأضاف النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لدعم وتطوير وتقديم يد العون لكل المجالات؛ سواء أكانت الثقافية أم الإعلامية أم الفنية أم الأمنية أم الفكرية، وتضعها ضمن أولوياتها، بهدف تحصين أبنائنا وبناتنا وشبابنا من الأفكار المغلوطة التي من شأنها أن تهدم وتسقط دولًا وشعوبًا.

ونوه عضو مجلس النواب بأن الأعمال الدرامية والفنية لها دور كبير وغاية في الأهمية، لتصحيح المفاهيم وزيادة الوعي؛ خصوصًا بين الفئات العمرية المختلفة، مطالبًا بمزيد من الأعمال السينمائية والدرامية كمسلسل "الاختيار"، والتي تحكي وتروي تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه.

وطالب قريطم بتقديم دراما وأعمال فنية مختلفة بشكل ومحتوى أكثر واقعية من خلال عرض ما تفعله الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات غير مسبوقة، ليرى الجميع ما يتم على أرض الواقع بشكل مختلف وأكثر واقعية، من شأنها أن ترفع الروح الوطنية للأجيال القادمة وتزرع حبهم لوطنهم مصر وكيفية الحفاظ عليها ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.