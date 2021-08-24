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رئيس الإنجيلية: الرئيس السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

05:06 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
رئيس الإنجيلية: الرئيس السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضايا الوعي والفن والتعليم، وإعلانه دعم الموهبة والإبداع، هي رسالة طمأنينة للمجتمع المصري"، مؤكدًا "أنها تعكس أولوية الدولة المصرية في رفع وعي المواطن والمجتمع من خلال الاهتمام بالفن والتعليم، كما تؤكد حرص سيادته على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة".

جاء ذلك خلال تعقيبه، اليوم الثلاثاء، على مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء أمس الاثنين، في برنامج "صالة التحرير" بقناة صدى البلد، والتي أعلن خلالها الرئيس السيسى، دعمه للكاتب عبدالرحيم كمال في إنتاج المزيد من الأعمال التاريخية والفنية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامية عزة مصطفى

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