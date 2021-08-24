طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحانات آخر أيام "الدور الثاني"

كتب- مصراوي:

أدى 6857 طالبًا وطالبة، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) على مستوى الجمهورية، للدور الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، في اليوم الأخير للامتحانات، في (436) لجنة، في (22) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة تتواصل مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية؛ للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقَّ أية ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.