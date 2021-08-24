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برلماني يطالب الحكومة بعقد اجتماع عاجل لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات

04:26 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
برلماني يطالب الحكومة بعقد اجتماع عاجل لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام لخطة الحكومة بتطعيم كل مَن ينتمون إلى منظومة التعليم؛ سواء الجامعي أو قبل الجامعي، سواء المدارس أو الجامعات الحكومية والخاصة؛ لتلقي لقاح "كورونا" قبيل بدء العام الدراسي.

وتساءل خضراوي، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، قائلاً: هل الحكومة ستكون قادرة على توفير لقاح كورونا لجميع الطلاب بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية وقبل بداية العام الدراسي الجديد؟ وما التوقيتات الزمنية وأماكن التطعيم التي ستعلن عنها الحكومة لتطعيم طلاب المدارس والجامعات؟

وطالب النائب وزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعقد اجتماع عاجل للإعلان عن خطة الحكومة لتطعيم طلاب المدارس والجامعات، على أن يتم إعلان تفاصيل هذه الخطة للرأي العام؛ لتطبيقها، مؤكدًا ضرورة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بهذا الملف؛ حرصًا على صحة جميع مَن يعملون داخل المنظومة التعليمية بجميع مؤسساتها على مستوى الجمهورية.

مجلس النواب الحكومة طعيم طلاب المدارس والجامعات

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