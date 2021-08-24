طلبت لقاءه.. أسامة الأزهري يزور الثانية على المكفوفين بالثانوية الأزهرية بمنزلها ويتكفل بمصروفاتها

كتب– محمود مصطفى:

فاجأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الطالبة علياء ياسر أنور، الثانية على الثانوية الأزهرية من المكفوفين، بزيارتها في منزلها بقرية شيبة بمركز دمنهور بالبحيرة بعد أن طلبت مقابلته، أكثر من مرة.

وقال الأزهري خلال كلمته مع أسرتها: "إن حضوره لعلياء في قريتها هو تكريم للعلم، ولكل من هو متفوق، موجهًا رسالة للطلاب: "عليكم بالعلم، نريد نبغاء وعباقرة ومتفوقين في كل المجالات، ولكل ولد وبنت في القرية كونوا مثل علياء".

وأضاف: "تهنئتي لكل نابغ ومتفوق، هي رسالة تقدير واحترام وتشجيع لكل حريص على العلم في كل مراحل التعليم المصري، ورسالة تكريم للمرأة المصرية، ولعلياء كفتاة لها كل الإجلال والتقدير على تفوقها، ودليل على معرفة القيمة الكبيرة للمرأة المصرية التي هي تاج فوق رؤوسنا جميعًا".

وأكمل: "رسالة الوطن أننا سنقوم بالرعاية لكل متعلم ولكل موهبة، حتى نصنع للوطن جيلًا جديدًا يحفظ أمانة العلم، وحضورنا تكريم للعلم والشغف بالمعرفة وتنوير العقول".

وتابع: "أنا داعم لعلياء حتى نراها عالمة، وأنا متكفل بها من الآن، وحتى حصولها على الدكتوراة، أتكفل بكل شيء مراجع وكتب ومذكرات وغيره، وشرف أن أكون في خدمتها".

وقالت الطالبة علياء: "حضور الدكتور أسامة الأزهري شرف لي، ولو كنت أعلم أن جزاء تفوقي حضوره لضاعفته أضعافًا، سعادتي لا توصف، من طفولتي أتابعه ودائمًا أستمع لبرامجه منذ صغري، هو علامة، أتابع وأحرص على كل لقاءاته التليفزيونية، وأتعجب له لهذا القدر من الحب والبساطة والاحترام والتقدير والعلم".

وأضافت: "أقل هدية إنني لن أكتفي بالقشور، ولن تمر المعلومة مرور الكرام، سأدرس والعلم بحر عذب، سأتفوق ما دمت حيّة، وحتى تقبض روحي، وأتشرف أن تكون رحلة تعليمي تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري؛ فهو لديه علم مهما اقترفت منه لن ينفد، والزيارة تاريخ كبير لا يمحى، وزيارة بيتي وقريتي شرف عظيم".