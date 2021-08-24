القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا بمشاركة طائرات متعددة المهام

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبًا جويًا مشتركًا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000، الرافال، "F-16") المصرية.

وتضمن التدريب تنفيذ الجانبين المصري والفرنسي تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز (MRTT).

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يسهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.​