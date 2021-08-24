خطوة مهمة.. برلماني يشيد ببدء تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن بدء تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، خطوة مهمة في طريق مواجهة فوضى إعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية التي انتشرت مؤخرًا بصورة مزعجة، وتؤثر على الصحة العامة لجميع المصريين.

وطالب النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، بعدم اقتصار تفعيل القانون على وسائل الإعلام فقط، مثلما ظهر في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مخاطبة وسائل الإعلام بحظر نشر أي إعلانات لمنتجات طبية وخدمات صحية دون ترخيص، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القانون أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تمتلئ صفحاتها بإعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية دون ترخيص.

وأوضح زين الدين أن مواقع التواصل الاجتماعي خطورتها في الترويج لبعض المنتجات الطبية أكبر من وسائل الإعلام؛ لا سيما في نشر وتداول المنتجات غير المرخصة، نظرًا لكثرة عدد متابعيها عبر الهواتف المحمولة في أيدي المواطنين، مشددًا على أهمية فرض الرقابة عليها وحظر نشر تلك الإعلانات الضارة بصحة المواطنين.

وأكد النائب أن قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية، يهدف في الأساس إلى وضع حد لفوضى الإعلانات عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية غير المرخصة والمضللة، حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مخاطبة كل الوسائل الإعلامية بالالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017، بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

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