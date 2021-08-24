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عنوان للجمهوية الجديدة.. برلماني يشيد بجهود الدولة في عودة المصريين من أفغانستان

02:24 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
عنوان للجمهوية الجديدة.. برلماني يشيد بجهود الدولة في عودة المصريين من أفغانستان

النائب أحمد مهني

كتب- مصراوي:

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، وعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، ومسؤولي السفارة المصرية.

وأكد مهني أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج كما تحافظ عليهم في الداخل؛ فهو تحرك سريع نحو حماية المصريين في الخارج.

وأضاف مهني، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن تحرك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد حفظ كرامة المصريين المصانة في الداخل والخارج؛ فالقيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناءها تحركت بشكل سريع بمجرد الأحداث الأخيرة في أفغانستان، مؤكدًا أن ذلك ليس بجديد على اهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصري؛ فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن ذلك يعكس للمواطن المصري مدى الاهتمام به؛ فأصبح يحتمي بثقة بجدار الدولة المصرية، فما يحدث هو مجهود حقيقي وعنوان للجمهوية الجديدة.

أحمد مهني عودة المصريين من أفغانستان أفغانستان حزب الحرية المصري

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