الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 5 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء ملخص القرارت على النحو التالي:

1ـ قرار رقم 1967 لسنة 2021 بضم رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2020.

2ـ قرار رقم 1977 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية عزب نوبار – خوشيد والزوايدة ـ محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

3ـ قرار رقم 1978 لسنة 2021 بتعديل البيان الخاص بسند ملكية أرض مصنع غزل كفر الشيخ والكائنة بمدينة كفر الشيخ وأرض شونة (1) محلج منيا القمح – محافظة الشرقية.

4 ـ قرار رقم 1981 لسنة 2021 باستبدال نصوص بعض المواد من اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2019 بنصوص أخرى.

5ـ قرار 1982 لسنة 2021 بالموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية والمعروضة بمعرض ملوك الشمس المقام بالمتحف القومي بمدينة براغ (جمهورية التشيك) حتى 30/9/2021 الموضح نشره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2020.

وتأتي تفاصيل القرارات على النحو التالي: