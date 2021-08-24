زواج البارت تايم.. أمين الفتوى: مبادرة عبَثت بقدسية الزواج

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج مقدس وميثاق غليظ، والمولى عز وجل قال في كتابه الكريم:" وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً".

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن دار الإفتاء علّقت على المسميات التي تطلق بين الحين والآخر على الزواج لمواجهة العبث بالمقدسات، مشيرا إلى أن حفظ العرض من مقاصد الشريعة الإسلامية، والأعراض مصونة في الشريعة، وهي أساس تكوين الأسرة و النسب.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن المسميات التي تطلق تحت مسمى مبادرة هي محاولة للعبث بقدسية الزواج، مثل التي “زواج التجربة” و “بارت تايم”.

ونوه إلى أن مثل هذه المقترحات وأمثالها تزيد من التباعد الأسري وعدم الاستقرار، وعقد الزواج في الإسلام يشترط فيه الاستمرار، وذلك يتعارض فيه مع قضية التوقيت التي تطرح فيما تسمى مبادرات، وهي مخالفات وتضر بالعقد الذي جعله الله ميثاقا غليظا.

في الوقت نفسه أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، ما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

وأوضحت، أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

كان أحد المحامين، أطلق مبادرة زواج تسمى "بارت تايم”، وقال إن هناك 2.5 مليون مطلقة في مصر، مؤكدا أن "كلهم بنات صغيرة فى العشرينيات ومعهم أطفال، فهل يكون نصيبهم أننا نعدمهم ولا نرميهم في البحر؟ فهى إنسانة ومن حقها أن تكمل حياتها".

وأشار إلى أن المجتمع المصري له ثقافة، وأن الأسرة لا توافق على أن يتزوج الابن من المطلقة.

وتابع:' بدأنا نفكر في وضع حلول، مؤكدا أن تلك الحلول من حولنا، وهي أن رجلا متزوج ولديه حياة مستقرة وظروف تسمح انه يتزوج، ولكن شرط أن يكون مع الزوجة الجديدة لمدة يوم واحد في الأسبوع.

وأشار إلى أن بعض السيدات في محاكم الاسرة، يواجهن مشاكل عديدة، مؤكدا أن أغلبهن لا يوجد لديهن مانع في هذا الزواج.​