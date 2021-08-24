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تحرير 37 محضرا لوحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بحدائق أكتوبر

12:19 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم شن حملة مفاجئة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح مصطفى، أنه تم المرور على الوحدات السكنية بمشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي، وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، بالإضافة لإعادة إجراء 14 معاينة لمن لم يتقدموا بطلب ودفع قيمة التصالح على وحدات سبق تحرير محاضر لها.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون .

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت أو التوجه لمقر جهاز المدينة لملء البيانات اللازمة.

المهندس محمد مصطفى مدينة حدائق أكتوبر الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة

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