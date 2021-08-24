القوى العاملة: صرف 7 ملايين جنيه لعمالة غير منتظمة وتعيين مئات الشباب بالبحيرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 1190 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3562 من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منحة مولود جديد بإجمالي 16 ألف جنيه، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 38 ألف جنيه لـ 16 عاملا من المسجلين، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي 7 ملايين و 292 ألفاً و 500 جنيهاً لـ 7665 عاملا مسجلاً.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 422 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل زيارة خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 52 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى، والتفتيش على 240 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 23 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، و 14 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، بالاضافة إلى تجديد ترخيص فلسطيني.

وفى مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية، لـ 20 متدربة.