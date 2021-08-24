تنسيق الجامعات 2021.. تصريحات جديدة من وزير التعليم بشأن طلاب "التقسيم"

كتب- أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شائعات استحواذ طلاب التقسيم على مقاعد كليات القمة.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن عدد طلاب التقسيم الحاصلين على أكثر من ٩٠٪؜ هو ١٤٠٢ طالب فقط، وسيتم استيعابهم، كما جاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرفق.

وأضف وزير التربية والتعليم: "أعتقد أنه من الواضح حصول آلاف الطلاب من العام الحالي على مجاميع كبيرة رغم التشكيك في هذا طوال الوقت".

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