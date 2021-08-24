بعد مداخلته مع عبد الرحيم كمال.. نشوى مصطفى توجه رسالة إلى الرئيس السيسي

كتب-مصطفى حمزة:

عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالمداخلة الهاتفية التي أجراها الرئيس

عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأثنين مع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، خلال ظهور الكاتب مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد".

نشوى كشفت من خلال صفحتها في موقع فيس بوك، عن فرحتها بالحوار الذي دار بين الرئيس والكاتب، وكتبت :" فرحتي بحوار سيادة الرئيس مع الكاتب عبد الرحيم كمال فرحة كبيرة ممزوجة بشوية إحباط".

وتابعت :"سيادة الرئيس مش مستغربة أبدا من سيادتك إعلاء قيمة الفن الحقيقي واعتباره سلاح مهم جداً لنشر الوعي ويارب يارب رؤية حضرتك تتحقق، أما بقى الإحباط ده حالة شخصية تمسني، بس سبب الإحباط مش شخصي سبب الإحباط فني، وحافضفض مع حضرتك، أنا ياريس من كام سنة عملت مسرحية اسمها سيلفي مع الموت، وبشهادة كل اللي شافوها تحمل من الرسائل والأهداف ما يتفق مع جهودنا في محاربة أدعياء الدين أعداء الحياة، أهل الشر".

وأضافت نشوى:"وكنت اتجرأت وعزمت سيادتك هنا على صفحات الفيسبوك على المسرحية بس واضح ان الدعوة موصلتش حضرتك وأنا مقدرة ظروف شغل حضرتك، ربنا يعينك ويقويك، بس حضرتك ممكن تسأل معالي وزيرة الهجرة، ومعالي وزيرة الثقافة رأيهم إيه فى العرض، اللي اتشرفت بحضورهم لمشاهدته، لأن كلامهم عن قيمة العرض كان يفرح".

وأكملت :"ليه بقى سيادتك أنا محبطة، لأن المسرحية أنتجتها وزارة الثقافة، يعني طلع لها ميزانية واتصرف عليها فلوس، تخيل ياريس أنها لم تسجل، يعني اللي استفاد بدعم الدولة للثقافة حوالي الفين تلات الاف فرد هما على اقصى تقدير اللي حضروا المسرحية، ليه ياريس مانسجلش أعمالنا وتتعرض بشكل أكبر في القنوات التليفزيونية، تخيل ياريس إن فيه بعض الأعمال العظيمة يعاد إنتاجها للقطاع الخاص، وبتتسجل للحفاظ عليها بدل ما تتنسى، طيب مااحنا كوزارة أولى، أه صحيح قبل ما انسي كنت عايزة أقول لحضرتك كمان إني كان نفسى حضرتك تتفرج على المسرحية، معلش بقى معنديش حظ أنا عارفة نفسي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه رسالة للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد".

الرئيس قال مخاطبا ضيف الحلقة عبد الرحيم كمال: "أنت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وأقول لك: جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، قضايانا كتير، وتناولها مهم جدا، ودعمي للإبداع موجود ومجهز له كويس، وبطلب منك انك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة في أسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي".

ورد عبد الرحيم كمال على رسالة الرئيس: "يا فندم ألف شكر، ودي ثقتنا في حضرتك ورؤيتك، أنا بشكر حضرتك، هو ده عشمنا، ودي الرؤية اللي إحنا مستنينها، وأنا حسيت بالفخر وثقتي في نفسي وبلدي زادت".