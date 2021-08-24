وزير الري: مؤتمرات موسعة بالمحافظات بشأن تأهيل المساقي والتحول إلى الري الحديث

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، في إطار متابعة خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث.

وصرح عبد العاطي بأن خطة الوزارة في التحول لنظم الري الحديث تستهدف ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية؛ بما ينعكس إيجابيًّا على المزارعين بالمقام الأول، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات.

وأضاف وزير الري أن أجهزة الوزارة بدأت في تنظيم العديد من المؤتمرات الموسعة بمختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والسادة المحافظين حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وقامت الوزارة بطرح عدد (١٥) عقدًا بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٢ كيلومترًا، وتم نهو التنفيذ في ١١.٢٨ كيلومتر، وجار التنفيذ في باقي الأطوال.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي؛ بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة، من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.