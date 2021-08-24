7 بالقاهرة والجيزة.. ما الأحياء التي طبقت قانون انتظار المركبات في الشوارع؟

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي بدأ تطبيقه تجريبيا في محافظتي القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

وأضاف "شعراوي"، أن محافظتي القاهرة والجيزة بدأتا في التطبيق التجريبي للقانون، حيث تم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة وهي: الوايلي - بولاق أبوالعلا - عابدين - وسط القاهرة - غرب القاهرة - السيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات.

وفي محافظة الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع هي: مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.