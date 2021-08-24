Masrawy logo white

7 بالقاهرة والجيزة.. ما الأحياء التي طبقت قانون انتظار المركبات في الشوارع؟

10:50 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
7 بالقاهرة والجيزة.. ما الأحياء التي طبقت قانون انتظار المركبات في الشوارع؟

محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي بدأ تطبيقه تجريبيا في محافظتي القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

وأضاف "شعراوي"، أن محافظتي القاهرة والجيزة بدأتا في التطبيق التجريبي للقانون، حيث تم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة وهي: الوايلي - بولاق أبوالعلا - عابدين - وسط القاهرة - غرب القاهرة - السيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات.

وفي محافظة الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع هي: مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.

محمود شعراوي قانون انتظار المركبات الورش التدريبية التنمية المحلية

الخبر التالى:

وزير الري: مؤتمرات موسعة بالمحافظات بشأن تأهيل المساقي والتحول إلى الري الحديث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل ..ليلة حسم الدوري.. المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا