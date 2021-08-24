القاهرة 36.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتستمر على هذا المعدل خلال اليومين المقبلين.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر المتوقع حدوثها عبارة عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية".

وأكدت الهيئة: من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة فيما تصل الحرارة المحسوسة لـ38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وتكون المحسوسة 33 درجة، فيما يسجل جنوب الصعيد 40 إلى 41 درجة والحرارة المحسوسة تصل لـ43 درجة.