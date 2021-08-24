نبيلة مكرم: الوزارة تتعاون بشكل دائم مع الصحة لتوفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج

القاهرة-(أ ش أ):

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة تتعاون بشكل دائم مع وزارة الصحة من أجل توفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج.

وقالت مكرم ـ في اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية الإثنين-الثلاثاء، إن :"المواطنين العائدين إلى الخارج عليهم التسجيل على موقع وزارة الهجرة لتلقي لقاحات معتمدة".

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، بعد أن اشترطت دول الخليج الحصول على لقاح "أسترازينيكيا" أو"جونسون آند جونسون" لعودة العمالة، متابعة أن رئيس الوزراء وجه بضرورة المساعدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

وتابعت: "هناك مجهود كبير من وزارة الصحة لما تقوم به من تطعيم المواطنين والعاملين بالخارج، واطمئن المصريين العاملين بالخارج أن الدولة قادرة على توفير اللقاح المعتمد، وأننا نسعى لتوفير اللقاحات المختلفة التي تطلبها بعض الدول حتى يتمكن العاملين بالخارج من العودة لعملهم".

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المسافرين الذين تلقوا لقاحات غير معتمدة في بعض الدول التسجيل عبر موقع الوزارة.​