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​رئيس "شمال القاهرة للكهرباء": تركيب 50 ألف عداد ذكي في مدينة نصر والعبور

08:00 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
​رئيس "شمال القاهرة للكهرباء": تركيب 50 ألف عداد ذكي في مدينة نصر والعبور

الكهرباء

تب- محمد صلاح:

قال المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت بالفعل من تركيب 50 ألف عداد ذكي في منطقتي مدينة نصر والعبور.

وأضاف عفيفي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن من مميزات العداد الذكي الحد من سرقة التيار الكهربائي وحساب نسب الفقد في المناطق التي بها تلك العدادات، من خلال تركيب عدادات ذكية في المحكمات الآلية والأكشاك المجمعة، ونفذت الشركة ذلك في مدينة نصر والقاهرة الجديدة ويقوم العداد بإبلاغ الشركة على الفور بالمنطقة الموجود بها نسب فقد أو سرقة تيار.

وتعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب 530 ألف عداد ذكي بالموزعات والمحولات ولكبار المشتركين، إذ يتضمن تنفيذ هذا المشروع توريد وتركيب وتشغيل 530 ألف عداد ذكي للموزعات والمحولات وكبار المشتركين بشركات توزيع الكهرباء، يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة العدادات الذكية.

وطرحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، منتصف الشهر الماضي، مناقصة خاصة بهذا المشروع، حيث تم عقد جلسة خاصة بالاستفسارات منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021.

الكهرباء مدينة نصر مدينة العبور شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عداد كهرباء ذكي

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