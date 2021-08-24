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اختبارات لضم أصوات جديدة لكورال أطفال الأوبرا

03:01 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
اختبارات لضم أصوات جديدة لكورال أطفال الأوبرا

دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن الخطة الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين وخلق جيل جديد قادر على حفظ الهوية الفنية عن إجراء اختبار لضم عدد من الأصوات الواعدة من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 4 وحتى 15 عامًا، في العاشرة صباح يومي 31 أغسطس والأول من سبتمبر بالمبنى الإداري الجديد وعلى الراغبين في التقدم إرسال الإسم وتاريخ الميلاد على تطبيق واتس آب للرقم التالي 01000831984 في موعد غايته 29 أغسطس.

جدير بالذكر أن كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989 تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي وتنمية الحس القومي لدى الأطفال وتفريخ مجموعة من نجوم الغناء في مصر للمشاركة في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة.

دار الأوبرا المصرية مجدي صابر كورال أطفال الأوبرا اختبارات كورال أطفال الأوبرا

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