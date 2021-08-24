Masrawy logo white

"بعثة أزهرية ومسؤولو السفارة".. ماذا قال المصريون العائدون من أفغانستان؟

12:21 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
"بعثة أزهرية ومسؤولو السفارة".. ماذا قال المصريون العائدون من أفغانستان؟

الجالية المصرية العائدين من أفغانستان

ثمَّن أعضاء الجالية المصرية العائدين من أفغانستان، سواء من البعثة الأزهرية أو مسؤولي السفارة، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي عاليًا، حتى تم عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقالوا إن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بتأمين عودة الجالية المصرية البالغ عددها 43 فردًا، بعدما تم تجميعهم حتى أمكن عودتهم إلى مصر بسلام وأمان.

وجددت الجالية الشكر للرئيس السيسي على هذا الجهد، مؤكدين أنه "لولا دعم الرئيس واطلاع سيادته بشكل يومي على أوضاع الجالية هناك، لما تمكنا من العودة بسلام وأمان".

وكانت القوات المسلحة أرسلت طائرة نقل عسكرية هبطت مساء الإثنين في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية، في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان.

وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية.

أفغانستان الجالية المصرية بأفغانستان السيسي حركة طالبان كابول

الخبر التالى:

​تطوير التعليم وتجديد الخطاب الروحي.. رسائل جديدة من السيسي للمصريين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. عودة المصريين من أفغانستان إلى أرض الوطن (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا