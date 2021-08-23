​​"صالون التنسيقية" يناقش استعدادات ودور الشباب في انتخابات المحليات

(مصراوي):

يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الثلاثاء، عددًا من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبدالناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

ويناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس، فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية.

ويناقش الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية كما يتناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات.