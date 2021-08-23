وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد في صيف بلدنا براس البر

(مصراوي):​

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حفلا على مسرح اللسان برأس البر، ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أقيم الحفل بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنانة جيهان مرسي المشرف على الموسيقى العربية بالأوبرا وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة و5000 مواطن من أبناء المدينة وزوارها.

أشادت عبد الدايم بالحضور الجماهيرى الكبير وأكدت أن الإقبال على الفعاليات التى تنظمها الثقافة المصرية يعكس الثقة فى المنتج الإبداعي للدولة ويعد دافعا لتقديم المزيد من الأنشطة الجادة التى تسمو بالوجدان وتعمل على بناء الإنسان.

وأضافت: "عرض ألوان من الفكر والفن فى المجتمع بمختلف ربوع مصر يعكس جهود استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية، مؤكدة استمرار مساعي التنوير من خلال القوى الناعمة بصورها المتنوعة".

وكان الحفل قد بدأ بعرض للألعاب النارية التى تفاعل معاها الجمهور أعقبها فقرة فنية لاستعراضية لفرقه رؤية للدراما الحركيه التابعة لمكتبة مصر العامة بدمياط وصاحبها عدد من الأغاني الوطنية منها أنا مصري، علي دمياط ورسمنا ليك، ثم قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية المصرية والعالمية.

واختتمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي الحفل بباقة من أشهر الأعمال الغنائية التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية تغني بها ياسر سليمان ونهاد فتحي والغنائية كان منها يا أعز من عيني، العوازل وسلم علي أداء نهاد فتحى، وليد حيدر، رحاب مطاوع وفى النهاية تشارك الجميع فى أداء اغنية يا اغلى اسم فى الوجود.