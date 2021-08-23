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زوار معرض الإسكندرية للكتاب يتوافدون على ركن الخط العربي بجناح الأزهر

10:13 م الإثنين 23 أغسطس 2021
زوار معرض الإسكندرية للكتاب يتوافدون على ركن الخط العربي بجناح الأزهر

معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

شهد ركن الخط العربي المقام في جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، لليوم الثامن على التوالي، إقبالا كبيرا من الزوار، الذين اصطفوا في طوابير، لتعلم فنون الخط وكتابة أسمائهم على بطاقات تذكارية والاحتفاظ بها.

وقال الأزهر في بيان اليوم، إن ركن الخط العربي يقدم ورشا لتعليم فن الخط لجميع الأعمار، مؤكدا أن الخطاط والفنان التشكيلي، إسماعيل عبده، المشرف على ركن الخط العربي في جناح الأزهر بالمعرض يلمس اهتمام واستجابة كبيرة من قبل الأطفال في تطبيق ما يتعلموه، كما نقدم لهم هدايا رمزية عبارة عن بطاقات مكتوب عليها أسمائهم بالخط العربي المزخرف، مما يولد حالة من الفرحة لديهم، وحرص كبير على زيارة جناح الأزهر بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن مشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته منذ الإثنين الماضي، وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري تأتي بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية والتنموية.

هذا المحتوى من

معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الأزهر الشريف فنون الخط بطاقات تذكارية

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