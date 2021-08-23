نافذة لأخبار الوزارة.. مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية لـ"الآثار"

(مصراوي):

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الانترنت.

بدأ الاجتماع باستعراض الشركة المنفذة لكافة التفاصيل المتعلقة بالبوابة واستراتيجية وخطوات تطوير البوابة الرسمية للوزارة والتي ستكون نافذة شاملة لأخبار الوزارة والمعلومات المتعلقة بالأنشطة والفعاليات المختلفة، فضلًا عن إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها من جهات مرخصة أو راغبة في الحصول على التراخيص المختلفة في قطاعات السياحة والآثار.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع بإجراء بعض التعديلات الخاصة بالتصميم العام للبوابة وما تحتويه من أبواب وملفات، وذلك بما يتسق مع الاستراتيجية الإعلامية للوزارة والتي تم الانتهاء واستلام النسخة النهائية منها الأسبوع الماضي.

وأوضح الدكتور خالد شريف أن الشركة المنفذة لعملية تطوير البوابة سوف تعمل خلال الفترة القليلة القادمة علي تنفيذ التعديلات التي تم الإتفاق عليها اليوم مستهدفين إطلاق الموقع في تنسيق كامل مع مشروعات ميكنة الخدمات المختلفة بالوزارة.

وأضاف: إن تطوير هذا الموقع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي السياحة و الآثار و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل عدد من مشروعات التحول الرقمي.

أقيم الاجتماع بحضور الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج وآلاء سمير مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة للبوابة.