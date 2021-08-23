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​الإفتاء: المعاشرة بعد الخلع دون عقد زواج جديد حرام شرعًا

08:20 م الإثنين 23 أغسطس 2021
​الإفتاء: المعاشرة بعد الخلع دون عقد زواج جديد حرام شرعًا

دار الأفتاء المصرية

(مصراوي):

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بطلب فتوى بشأن: "المعاشرة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد".

ورد الشيخ الدكتور علي جمعة، في الفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحًا أنه بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام.

وجاء نص السؤال: "سيدة أجنبية تسأل عن نوع العلاقة بينها وبين زوجها المصري الذي طلقها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق معاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها".

بينما كان نص الرد: "بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه. ومما ذكر يعلم الجواب".​

دار الإفتاء المصرية الخلع عقد زواج علي جمعة

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