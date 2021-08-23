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السيسي للسيناريست عبدالرحيم كمال: "كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي"

07:37 م الإثنين 23 أغسطس 2021
السيسي للسيناريست عبدالرحيم كمال: "كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمه للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية دينية هادفة.

وقال الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد تعليقًا على حوار الإعلامية عزة مصطفى مع الكاتب عبدالرحيم كمال: "الحوار ممتع، ويدعوني أن أشكرك على الكلام الرائع والشخصية الرائعة التي تتحدث بشكل يعكس الفكر الثقافي والرقي".

ووجه السيسي رسالة إلى كمال: "جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة تأخد سنوات للتغلب على تحدياتها، كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي، أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائق أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع".

وتابع الرئيس: "بطلب منك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة والفن وتجهزه وتشوف كمان زمايلك، الموهبون بيعرفوا بعض، قضيتنا قضي الوعي، هدفنا تحصين أبنائنا وشبابنا، القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها للمواطن المصري كثيرة من بينها فهم تحديات إسقاط الدولة، فحينما تسقط الدولة يحدث العبث بالمقدرات".

السيسي عبدالرحيم كمال الخطاب الديني عزة مصطفى برنامج صالة التحرير

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