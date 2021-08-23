السيسي: تكلفة الإصلاح هائلة.. ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين

(مصراوي):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك أهمية لفهم قضية الوعي، قائلًا: "أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومه الشامل، سواء الوعي بالدين، أو المعتقد. علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقية؟".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على شاشة "صدى البلد": "شوفوا مدينة الأمل وامشوا وسط الشوارع وشوفوا أحوال الناس، ودي حاجة من 50 و60 مدينة في مصر، والمنتج تفتكروا هيكون عامل إزاي!".

وأضاف: "أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيئ مهم، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل".