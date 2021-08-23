Masrawy logo white

السيسي: تكلفة الإصلاح هائلة.. ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين

07:14 م الإثنين 23 أغسطس 2021
السيسي: تكلفة الإصلاح هائلة.. ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك أهمية لفهم قضية الوعي، قائلًا: "أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومه الشامل، سواء الوعي بالدين، أو المعتقد. علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقية؟".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على شاشة "صدى البلد": "شوفوا مدينة الأمل وامشوا وسط الشوارع وشوفوا أحوال الناس، ودي حاجة من 50 و60 مدينة في مصر، والمنتج تفتكروا هيكون عامل إزاي!".

وأضاف: "أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيئ مهم، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي برنامج صالة التحرير قناة صدى البلد

الخبر التالى:

"هي الدنيا كدة".. السيسي: التحديات قائمة والدولة ستتغلب عليها دائمًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي: "الناس تتحدث عن تطوير التعليم وكأن الدولة ضد أولادها"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا