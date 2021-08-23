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"قومي المرأة" و"الأمم المتحدة" ينظمان ورشة عمل حول التنشئة المتوازنة للأطفال

06:24 م الإثنين 23 أغسطس 2021
"قومي المرأة" و"الأمم المتحدة" ينظمان ورشة عمل حول التنشئة المتوازنة للأطفال

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، برنامجًا تدريبيًا حول التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرينج مصر"، في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس، في إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

وجمعت ورشة العمل الخاصة بالبرنامج بين مشاركين ومشاركات من المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ويل سبرينج مصر، بالإضافة إلى مدربين ومدربات من جهات مستقلة من المجالات ذات الصلة ويهدف التدريب إلى تعزيز تبني الآباء والأمهات للممارسات المتوازنة لخلق المزيد من المساحات المتساوية بين الجنسين في المنزل من خلال تحدي المعايير النمطية القائمة على النوع الاجتماعي وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بين النساء والرجال والفتيات والفتيان.

كما يؤكد التدريب أهمية التواصل الجيد بين الزوجين وتعزيز الحقوق الاقتصادية والتعليمية للمرأة، من خلال إشراك المشاركين والمشاركات في أنشطة مختلفة خلال فترة التدريب.

المجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤسسة ويل سبرينج مصر الأطفال

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