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متحف الحضارة يستقبل وزير الخارجية الصربي (صور)

06:13 م الإثنين 23 أغسطس 2021
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(مصراوي):

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، "نيكولا سيلاكوفيتش" وزير خارجية جمهورية صربيا، والسفير "ميروسلاف يستوفيان" مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة "سوزانا بسكوفتش".

وكان في استقبال الوفد الصربي فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي أوضحت أن هذه الزيارة تعد واحدة من ضمن سلسلة من زيارات الشخصيات العامة والمسئوليين الدوليين التي يشهدها المتحف منذ افتتاحه في أبريل الماضي.

وأضافت: "وزير الخارجية الصربي والوفد المرافق له قاموا بجولة في قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية حيث قام سيد أبو الفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف بالشرح عن فلسفة العرض المتحفي وتاريخ المقتنيات الأثرية بالمتحف".

وأبدى وزير الخارجية الصربي اهتماما كبيراً بما شاهده من مقتنيات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

وخلال جولته أعرب وزير خارجية صربيا عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة.

هذا وتجدر الإشارة إلى قيام وزير الخارجية الصربي باجراء حديث صحفي لإحدى القنوات الصربية من داخل المتحف دعا خلاله الشعب الصربي لزيارة مصر والاستمتاع بالمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتميزة بها.

كما حرص الوزير علي تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب فيها عن امتنانه بحسن الإستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة، متمنيا زيارة المتحف مرة أخري.

نيكولا سيلاكوفيتش صربيا ميروسلاف يستوفيان المتحف القومي للحضارة المصرية

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