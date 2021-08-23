السفر وجرعة أولى بالخارج.. الصحة ترد على 5 أزمات بخصوص لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على عدد من الأزمات المثارة خلال الفترة الماضية بشأن التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

جرعة أولى بالخارج

قالت وزيرة الصحة إنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا خارج مصر، يسمح بتلقي الجرعة الثانية بمصر خلال فترة التواجد بمصر، على أن يتم عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وإحضار ما يثبت تلقي الجرعة الأولى خارج مصر وميعاد تلقيها وسيتم تطعيمه بالجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح.

لقاح غير معتمد

وبعد معاناة عدد كبير من المصريين الراغبين في السفر للخارج، من تلقيهم لقاحات غير معتمدة ببعض الدول بينها الصيني "سينوفارم"، قالت وزيرة الصحة إن سيتم توفير جرعات تنشيطية لأغراض السفر، عبر التسجيل عن طريق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة وإمدادها بالبيانات المطلوبة.

الدراسة بالخارج لأقل من 18 عاما

كشفت الوزيرة عن السماح بتطعيم المسافرين الأقل من 18 عامًا لأغراض الدراسة أو العلاج بالخارج، بعد إثبات ذلك، لتسهيل تلقي العلاج وتعزيز إتاحة فرص التعلم.

قوائم الانتظار

قالت وزيرة الصحة إنه تم تسجيل 10 ملايين مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات كورونا، وتطعيم 7.5 ملايين.

وأشارت إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم إرسال رسائل بمواعيد تلقي اللقاحات لـ100% من المسجلين بالتزامن مع طرح لقاح سينوفاك فاكسيرا في المراكز على مستوى الجمهورية، داعية كافة المواطنين بالتسجيل لتلقي اللقاح، والتواصل من خلال الخط الساخن 15335 أو الموقع الإلكتروني للوزارة للمساعدة في عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

السفر للسياحة

لفتت "زايد" إلى أن الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاحات كورونا هم المسافرون لأغراض (العمل بالخارج، أو العلاج بالخارج، أو الدراسة بالخارج سواء تعليمًا جامعيًا أو ما بعد الجامعي) وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددا على أن السفر إلى الخارج لغرض السياحة ليس ضمن أولويات وزارة الصحة، وسيتم الحصول على التطعيم في دوره الطبيعي.