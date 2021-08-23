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هل تُطعم وزارة الصحة الحوامل بلقاح كورونا؟.. الوزيرة ترد

04:57 م الإثنين 23 أغسطس 2021
هل تُطعم وزارة الصحة الحوامل بلقاح كورونا؟.. الوزيرة ترد

مؤتمر وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن الحوامل لن يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة: "بعد شهرين من الولادة، يُسمح للسيدات بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا بشكل طبيعي".

وأعلنت الوزيرة عن التوسع في مراكز تلقي اللقاح خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 657 مركزًا على مستوى الجمهورية من ضمنهم 512 مركزًا للمواطنين و 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين إلى الخارج مع مراعاة تخصيص عدد كاف من المراكز يلائم كثافة سكان كل محافظة والعاملين بها، وذلك بخلاف الآلاف من قوافل التطعيم المتحركة بالمصانع والمواقع الإنشائية والأماكن العامة ودوواوين الوزارات والحكومة، مؤكدة أن جميع المراكز تباشرعملها من الساعة 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً وقد تصل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لتطعيم كافة المترددين خاصة بمراكز المسافرين.

وزيرة الصحة لقاح كورونا الحوامل منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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