مطور: قرار عدم البيع قبل تنفيذ 30% يهدف لحماية المشتري وتنظيم سوق العقارات

رئيس الأسقفية: مجلس كنائس مصر يضرب مثلًا في المحبة بين الطوائف

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن قرار رئيس الجمهورية الخاص بعدم البيع والتسويق في المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30%، يهدف إلى تنظيم السوق وحماية المشتري، لافتا إلى أننا ننتظر البنود التفصيلية للبدء في تنفيذ هذا القرار.

وأضاف صبور، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك CIB لتوفير وحدات سكنية لنظام التمويل العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن الشركة بدأت في توفير خدمات التمويل العقاري لمشروعها "جرين سكوير" بالقاهرة الجديدة المقام على مساحة 80 فدانا، باستثمارات تصل قيمتها إلى 1,08 مليار جنيه.

وتابع: "تبدأ أسعارنا في المشروع من مليون و750 ألف جنيه، وتبدأ في التصاعد حتى تتجاوز الأسعار الـ2 مليون و250 ألف جنيه".

وقال أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة، المصرفية ببنك CIB، أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) بتقديم حلول تمويلية مُميزة وتوفير تسهيلات في السداد لامتلاك وحدات بمشروع "جرين سكوير" بالقاهرة الجديدة، وذلك من خلال 3 أنظمة تمويل بفترات سداد تصل إلى 20 سنة مع الاستلام الفوري للوحدات.

وأشار إلى أن النظام الأول بمقدم حجز يبدأ من 20% من قيمة الوحدة ضمن مبادرة البنك المركزي، بينما يشمل النظام الثاني توفير مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي طبقًا لقانون التمويل العقاري وبأسعار فائدة تنافسية، في حين يخدم النظام الثالث العملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقًا لنظام إعادة البيع.

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