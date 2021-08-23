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أبو شقة: حزب الوفد يتعرض لهجمة شرسة

02:46 م الإثنين 23 أغسطس 2021
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  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
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كتب- مصراوي:

شدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب يتعرض لمؤامرة وهجمة شرسة خلال الفترة الأخيرة، تستهدف إبعاد الحزب عن دوره السياسي والوطني في الوقوف جوار الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في ضريح سعد زغلول بوسط البلد، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأشار أبو شقة بأنه احتمل الكثير من البذاءات ولكن لكل شيء نهاية، وأنه سيتخذ كل ما يمكن من إجراءات من أجل الوصول إلى المتآمرين ومعرفة الممولين، وملاحقتهم بالقانون لحماية حزب الوفد العريق.

وأكد أبو شقة أن الهدف من تلك المؤامرة ليس أشخا، وإنما هي مؤامرة ضد الدولة المصرية يراد بها إبعاد الحزب عن دوره في مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة.​

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد سعد زغلول مصطفى النحاس

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