Masrawy logo white

وزير خارجية صربيا يزور مرصد الأزهر للتعرف على جهوده في مكافحة التطرف

02:38 م الإثنين 23 أغسطس 2021
وزير خارجية صربيا يزور مرصد الأزهر للتعرف على جهوده في مكافحة التطرف

وزير خارجية صربيا يزور مرصد الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين، وزير خارجية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، والوفد المرافق له؛ للوقوف على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وتفنيده للأفكار الهدامة التي تتبناها الجماعات المتطرفة وتوعية الشباب بمخاطرها.

واستعرض وزير خارجية صربيا، المرصد بوحداته الـ(13) ما تم إصداراه من دراسات، وتقارير، وحملات وكتب تناولت الأفكار المتطرفة بالنقد والتحليل؛ بهدف توضيح خطورتها أمام الشباب حفاظًا عليهم من الوقوع فريسة لها، إلى جانب عرض آلية عمل الوحدات والمهام الموكلة لها.

وأعرب وزير خارجية صربيا، عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف متمثلًا في المرصد بوحداته المختلفة في مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة ومواجهة الجماعات التي تتبناها لفضح زيفها أمام العالم.

IMG-20210823-WA0012

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وزير خارجية صربيا صربيا نيكولا سيلاكوفيتش مكافحة التطرف

الخبر التالى:

رسمياً.. هيئة الدواء توافق على استخدام لقاح "سينوفاك/فاكسيرا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا