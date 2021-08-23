وزير خارجية صربيا يزور مرصد الأزهر للتعرف على جهوده في مكافحة التطرف

كتب- محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين، وزير خارجية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، والوفد المرافق له؛ للوقوف على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وتفنيده للأفكار الهدامة التي تتبناها الجماعات المتطرفة وتوعية الشباب بمخاطرها.

واستعرض وزير خارجية صربيا، المرصد بوحداته الـ(13) ما تم إصداراه من دراسات، وتقارير، وحملات وكتب تناولت الأفكار المتطرفة بالنقد والتحليل؛ بهدف توضيح خطورتها أمام الشباب حفاظًا عليهم من الوقوع فريسة لها، إلى جانب عرض آلية عمل الوحدات والمهام الموكلة لها.

وأعرب وزير خارجية صربيا، عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف متمثلًا في المرصد بوحداته المختلفة في مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة ومواجهة الجماعات التي تتبناها لفضح زيفها أمام العالم.