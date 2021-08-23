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توقيع عقد تطوير مطار سانت كاترين بقرض مشترك

02:28 م الإثنين 23 أغسطس 2021
توقيع عقد تطوير مطار سانت كاترين بقرض مشترك

توقيع عقد تطوير مطار سانت كاترين

كتب- محمد عبيد:

وقعت الشركة المصرية للمطارات، عقد الحصول على قرض تطوير مطار سانت كاترين، مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بنظام القرض المشترك، وشهد مراسم التوقيع المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. بحسب بيان الاثنين.

ويستهدف القرض تمويل تطوير مطار سانت كاترين، يتم إنشاء مبنى جديد وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 600 راكب / ساعة، لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين.

تطوير مطار سانت كاترين الشركة المصرية للمطارات مطار سانت كاترين البنك الأهلي المصري بنك مصر

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