بحضور أبوشقة.. بدء إحياء الذكرى الـ93 لزعماء الوفد

كتب- مصراوي:

بدأ قيادات حزب الوفد والعشرات من أعضاء الحزب، التوافد على ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة؛ لإحياء ذكرى الزعيم الثالثة والتسعين، حيث جاء على رأس الحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد.

وحمل الوفديون، الأعلام المصرية أمام ضريح الزعيم سعد زغلول.

ويحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى زعماء الأمة الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

ومن المقرر أن يلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد كلمة بهذه المناسبة يتناول فيها السيرة الذاتية والسياسية والتاريخية للزعماء الثلاثة والمواقف الوطنية التي اتخذها حزب الوفد تحت قيادتهم.

كما يستعرض التاريخ الطويل لحزب الوفد الممتد إلى أكثر من 100 عام للحفاظ على الوطن وحرية شعبه وحماية استقلاله.

الجدير بالذكر، أن الزعيم سعد زغلول لقي ربه يوم 23 أغسطس 1927، ولحق به الزعيم مصطفى النحاس يوم 23 أغسطس 1965، كما صعدت روح الزعيم فؤاد سراج الدين إلى بارئها يوم 9 أغسطس عام 2000، إذ رحل جميعهم في شهر واحد ويحتفل المصريون والوفديون بذكراهم العطرة عرفانًا بدورهم النضالي الطويل لصالح مصر والمصريين.​