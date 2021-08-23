المستشار عزت أبوزيد يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا لهيئة النيابة الإدرية- فيديو

كتب - محمد سامي

قال بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسئولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتداداً للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الأداء الإداري الحكومي.