Masrawy logo white

المستشار عزت أبوزيد يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا لهيئة النيابة الإدرية- فيديو

02:17 م الإثنين 23 أغسطس 2021
المستشار عزت أبوزيد يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا لهيئة النيابة الإدرية- فيديو

صورة من محتوى الفيديو

كتب - محمد سامي

قال بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسئولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتداداً للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الأداء الإداري الحكومي.

المستشار عزت أبوزيد رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة النيابة الإدرية

الخبر التالى:

بحضور أبوشقة.. بدء إحياء الذكرى الـ93 لزعماء الوفد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا