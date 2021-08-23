بحضور مختار جمعة.. وكيل وزارة الأوقاف للدعوة خطيبًا للجمعة المقبلة بمحافظة القليوبية

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة المقبلة ، التي يبثها التليفزيون والإذاعة المصرية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وموضوعها : "الوفاء وحفظ الجميل" .

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن الدكتور محمد مختار جمعة يعقد اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالقليوبية، قبل صلاة الجمعة، بمكتب المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع أربعة آلاف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

ووزعت وزارة الأوقاف، 28 طنًّا لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة القليوبية، الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، واثنين صيانًة وترميمًا، الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1650، منها 1510جديدة إحلالًا وتجديدًا، و 140 صيانة وترميمًا.