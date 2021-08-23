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اجتماع مهم لمحافظ القاهرة بشأن تراخيص البناء الجديدة

01:28 م الإثنين 23 أغسطس 2021
اجتماع مهم لمحافظ القاهرة بشأن تراخيص البناء الجديدة

الاجتماع

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعًا لمراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات لتطبيق تراخيص البناء الجديدة وما تم من أعمال في لجان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص وكذلك أعمال فحص ومراجعة الرخص المسموح لها باستئناف الأعمال وتوفيق أوضاع هذه الطلبات لعرضها على اللجان المختصة لإبداء الرأي الفني طبقًا لإجراءات ضبط منظومة العمران والتراخيص بمحافظة القاهرة.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إستئناف أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.

وخلال الاجتماع استعرض نواب المحافظ بحضور ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري مديرية الإسكان والتخطيط العمراني كافة المشكلات التي واجهت الأحياء خلال الفترة السابقة خلال فحص طلبات التراخيص المقدمة والحلول المقترحة للتغلب عليها.

اللواء خالد عبدالعال القاهرة تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء

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