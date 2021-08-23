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تأمين 30 ألف جنيه.. تفاصيل طرح 19 قطعة أرض سكنية بالقاهرة للبيع بالمزاد العلني

01:08 م الإثنين 23 أغسطس 2021
تأمين 30 ألف جنيه.. تفاصيل طرح 19 قطعة أرض سكنية بالقاهرة للبيع بالمزاد العلني

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح 19 قطعة أرض فضاء بمساحات مختلفة للبيع بالمزاد العلني.

وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة ما بين 101.25 و253.8 متر مربع، وهي مخصصة للأنشطة السكنية.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر القادم، وتبلغ قيمة شراء كراسة الشروط 299 جنيها فضلا عن 14% ضريبة قيمة مضافة.

وجاءت التفاصيل الكاملة للإعلان على النحو التالي:

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اللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة الجهاز المركزي للتعمير أرض سكنية المزاد العلني

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