شوقي يرد على شائعة جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تداولته صفحات السوشيال ميديا بشأن اعتماد نموذج إجابة واحد في عملية التصحيح الإلكتروني.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، : "تظل مواقع السوشيال ميديا مسرحًا لآلاف الشائعات والافتراءات مثل النظرية الكاذبة المرفقة، والتي لا أساس لها من قريب او بعيد.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه من الضروري إبلاغ النائب العام عمن يروج مثل هذه السخافات التي تثير البلبلة.