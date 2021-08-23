ينهي البلطجة والفهلوة.. برلمانية تكشف عن تفاصيل قانون السايس الجديد

كتب- مصراوي:

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًّا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، وينظم انتظار المركبات دون "فهلوة" ولا "إتاوة"، وينهي "البلطجة"، كما أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرةً إلى أن كل لجنة لها مهام.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون "السايس ومنادي السيارات" هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن، ويقنن الوضع الحالي لهم، ولكن وفقًا لما تتم مشاهدته يوميًّا؛ فعدم تطبيق القانون أسهم في كثرة وجودهم في جميع المناطق؛ سواء بالقاهرة الكبرى أو باقي المحافظات.

وأكدت عبد العظيم أن القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامًا من يوم تقدمه بطلب الترخيص إلى الجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.