مجلس الوزراء يرد على أنباء زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير صحيح.

وقال المركز الإعلامي أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بما فيها المكرونة بكافة المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادة، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من المكرونة يكفي 5 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، ليختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.