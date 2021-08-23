أدوية جديدة.. وزيرة الصحة تكشف توقعات الموجة الرابعة لكورونا وخطة مواجهتها

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لأول مرة.. الصحة توافق على تطعيم أقل من 18 عامًا لهذه الفئة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع أن تكون هناك تصاعد في أعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة، نتيجة الدخول في الموجة الرابعة لكورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت: "ستكون هناك زيادة في الأعداد، وستكون الموجة الرابعة في النصف الثاني من سبتمبر".

وتابعت وزيرة الصحة: "هناك ارتفاع في الأعداد بسيط لكنه مستمر والتصاعد سيستمر، وما يهم الحكومة أن يكون هناك تكثيف للقاحات للوقاية من كورونا".

وأشارت إلى أن الحكومة تستعد للموجة الرابعة مبكرا، بتوفير الأكسجين الطبي بنحو ٣.٣ مليون لتر، بعدما كان الحد الأقصى ٢ مليون لتر احتياطي، وزيادة أسرة الرعاية والتنفس الصناعي، بجانب توفير أدوية مونوكنونال أنتي باديز والتي تحقق نسبة شفاء عالية، ولا يضطر المريض للبقاء في المستشفي طويلا.